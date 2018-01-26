26 Янв. 2018 2018-01-26T12:28:50+03:00

СМИ: Автомобиль из кортежа Трампа наехал на полицейского в Давосе Фото: REUTERS

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Белый автомобиль BMW X5, по утверждениям местных СМИ принадлежащий к кортежу президента США Дональда Трампа, наехал на полицейского в швейцарском Давосе.

По данным газеты Blick, инцидент произошел в четверг вечером вблизи отеля Intercontinental. Полицейский попытался остановить белый внедорожник со швейцарскими номерами, однако тот добавил газа и ударил правым крылом бросившегося наперерез стража порядка. Происшествия попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Утверждается, что данный автомобиль принадлежал к кортежу Трампа, который прибыл в Давос 25 января для участия во Всемирном экономическом форуме. В результате происшествия полицейский серьезно не пострадал.

Накануне визита американского лидера, по всей Швейцарии прокатилась волна протестов против его политики. Активисты обвинили президента США в расизме, сексизме и даже гомофобии, а также отметили его жесткое отношение к мигрантам.