2018-01-26T14:08:45+03:00
Политика

Песков: Москва не учитывает позицию США в вопросах поставок российских Су-30 в Мьянму

В Кремле подчеркнули, что РФ неукоснительно соблюдает принципы международного законодательства в области военно-технического сотрудничества
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве не понимают и не принимают во внимание озабоченность Вашингтона поставками российских истребителей Су-30 в Мьянму. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы, правила и принципы международного законодательства (в сфере военно-технического сотрудничества). Поэтому, безусловно, подобную позицию, подобные обвинения мы не можем принимать во внимание», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму была достигнута договоренность о поставке в эту страну шести российских многоцелевых истребителей Су-30.

Позже соглашение раскритиковали в Госдепартаменте США, где выразили опасение, что поставка истребителей осложнит обстановку в Мьянме, где продолжаются столкновения властей с представителями мусульманской народности рохинджа.

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