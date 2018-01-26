В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

26 Янв. 2018 2018-01-26T20:05:20+03:00

По мнению депутата Дмитрия Новикова, чтобы противостоять ограничениям, нужно продолжать укреплять экономику

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В Госдуме прокомментировали введение США новых санкций в отношении России.

Так, первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что ничего нового в действиях Соединенных Штатов нет. По его словам, Вашингтон по-прежнему пытается оказать давление на власти нашей страны, чтобы «национально ориентированный курс был свернут».

«Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику», - заявил парламентарий RT.

Также депутат рассказал, как РФ может противостоять санкциям. По его мнению, чтобы обезопасить страну, нужно продолжать укреплять свою экономику, поднимать промышленность и сельское хозяйство.

Напомним, ранее в пятницу США расширили санкции против России из-за Украины. В черный список включили более 20 человек, в том числе заместителя министра энергетики Андрея Черезова.