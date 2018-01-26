2018-01-26T20:05:20+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

По мнению депутата Дмитрия Новикова, чтобы противостоять ограничениям, нужно продолжать укреплять экономику
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments21
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против РоссииВ Госдуме прокомментировали новые санкции США против РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали введение США новых санкций в отношении России.

Так, первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что ничего нового в действиях Соединенных Штатов нет. По его словам, Вашингтон по-прежнему пытается оказать давление на власти нашей страны, чтобы «национально ориентированный курс был свернут».

«Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику», - заявил парламентарий RT.

Также депутат рассказал, как РФ может противостоять санкциям. По его мнению, чтобы обезопасить страну, нужно продолжать укреплять свою экономику, поднимать промышленность и сельское хозяйство.

Напомним, ранее в пятницу США расширили санкции против России из-за Украины. В черный список включили более 20 человек, в том числе заместителя министра энергетики Андрея Черезова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Москве на 27 января 2018 года: ожидается до -4 градусов
Сурков и Волкер не договорились по закону о реинтеграции Донбасса
Сборная США отправит на Олимпиаду в Пхенчхан рекордную делегацию в 242 спортсмена
В Канаде арестован мужчина за угрозы в адрес премьер-министра страны
Мэй порадовала новость о позиции США по спору между Bombardier и Boeing
Косачев: Российские ведомства выполняют резолюции Совбеза ООН по указу президента
В США вспышка гриппа в этом сезоне унесла жизни 37 детей
Пушков назвал нелогичным требование Польши снизить цену на газ
Спецпрокурор США допросил сотрудников Facebook по делу о вмешательстве РФ в выборы
Минфин США разъяснил включение новых людей и компаний в санкционный список
Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи
Истребители Дании сопроводили «самолет РФ» над Прибалтикой
Постпред США в ООН опровергла слухи о романе с Трампом
Киев обеспокоен решением Польши запретить бандеровскую идеологию
Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию
Рогозин: правительство нашло способ избавиться от «санкционной чумы»
МИД предупредил о возможном ответе России на новые санкции США
Тиллерсон в начале февраля отправится в поездку по Латинской Америке
Картина «Салют-7» получила премию «Золотой орел» как лучший фильм
В результате стрельбы в центре Амстердама убит один человек
Клинцевич о новых санкциях: США окончательно перешли на глобальную конфронтацию с РФ