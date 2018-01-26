2018-01-26T21:05:44+03:00
Экономика

Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Однако до 5 февраля он еще будет рассматривать дело заочно
Дарья ИВАШКИНА
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Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РоссиейАпелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 26 января, Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией. Речь идет об апелляции властей незалежной на решение Высокого суда Лондона, который ранее обязал Киев выплатить Москве три миллиарда долларов в счет погашения приобретенных в 2013 году еврооблигаций.

Между тем рассмотрение апелляции еще не завершено: до 5 февраля суд будет рассматривать дело заочно. Дело в том, что стороны еще должны представить письменные аргументы по ряду вопросов, которые потребовали прояснения. Причем Украине это нужно сделать до 31 января, а России - до 5 февраля.

Затем же, как ожидается, суду понадобится еще несколько месяцев на вынесение решения, передает ТАСС.

Напомним, в марте прошлого года Россия выиграла суд о трех миллиардах долларов украинского долга. Тогда Высокий суд Лондона обязал Украину рассчитаться с РФ по полученному в 2013 году кредиту. Однако Киев с этим решением не согласился и теперь пытается его оспорить.

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