2018-01-26T22:27:37+03:00
Экономика

Орешкин ожидает повышения рейтинга России международными агентствами

По мнению главы МЭР, все экономические показатели говорят о том, что наша страна уже в 2018 году войдет в инвестиционную категорию
Дарья ИВАШКИНА
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Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАССГлава министерства экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В пятницу, 26 января, глава министерства экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что в 2018 года все международные рейтинговые агентства - Fitch, Moody's и S&P - повысят финансовый уровень нашей страны.

Как отметил министр, в настоящее время все экономические показатели, в том числе низкая инфляция и рост ВВП, говорят о том, что РФ поднимется в инвестиционную категорию.

«Я думаю, что в 2018 году мы увидим рейтинг РФ на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств», - заявил Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Отметим, в настоящее время только Fitch оценивает суверенный рейтинг нашей страны как инвестиционный. Между тем в ночь на пятницу, 26 января, Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив его на «позитивный», однако агентство пока решило оставить нас в спекулятивной категории.

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