2018-01-27T03:33:44+03:00
Политика

Сирийская оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи

Делегация революционных сил объявил бойкот конференции, созванной Россией
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийская оппозиция после переговоров в ЖеневеСирийская оппозиция после переговоров в ЖеневеФото: REUTERS
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Представители оппозиции Сирии не будут участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Такое решение принял оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП).

"Переговорная делегация революционных сил из сирийской оппозиции объявляет о бойкоте конференции в Сочи, созванной Россией, 29-30 января", - в официальном микроблоге комитета в Twitter.

Эту информацию ТАСС подтвердил представитель СКП Фирас аль-Калди.

Ранее подготовку к конгрессу обсудили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они выразили надежду, что конференция «послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии» в соответствии с резолюцией СБ ООН и договоренностями, достигнутыми в Астане.

Напомним, первый конгресс сирийского национального диалога состоялся в Сочи 18 ноября 2017 года. На него были приглашены представители 33 партий и движений Сирии.

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