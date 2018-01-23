Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

23 Янв. 2018 2018-01-23T23:24:49+03:00

Президенты России и Турции несколько раз встречались в прошлом году Фото: REUTERS

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Во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, «главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции». Оба подчеркнули, что важно продолжать активную совместную работу по разрешению кризиса, «которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии».

Кроме того, президенты обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, который вскоре пройдет в Сочи, и выразили надежду, что он «послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии» в соответствии с резолюцией СБ ООН и договоренностями, достигнутыми в Астане.

«С удовлетворением констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах», - отмечается в сообщении.