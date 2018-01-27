Мэйси Уильямс рассказала, когда выйдет восьмой сезон "Игры престолов"

27 Янв. 2018 2018-01-27T19:06:17+03:00

По словам актрисы, известной по роли Арьи Старк, финальные серии популярного сериала будут наполнены множеством событий

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Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, что первая серия заключительного, восьмого сезона популярного сериала выйдет на телеэкраны в апреле 2019 года.

"Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод выйдет в эфир в апреле (2019 года). Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне", - цитирует актрису издание Metro.

Уильямс подчеркнула, что финальные серии были сняты на пределе возможностей, и благодарить за такой результат нужно зрителей.

Исполнительница одного из центральных персонажей также выразила надежду на то, что ее героиня Арья Старк в итоге найдет себя, перестанет злиться и поборет желание мстить.

Напомним, ранее программный директор телеканала HBO Кейси Блойс объяснил перенос даты выхода восьмого сезона "Игры престолов" на более поздний срок тем, что создатели хотят сделать финальную часть наиболее зрелищной.