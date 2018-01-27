При взрыве в Кабуле погибли 95 человек, еще 163 получили ранения

27 Янв. 2018 2018-01-27T20:40:28+03:00

Афганские полицейские сообщают о четырех задержанных по подозрению в причастности к теракту

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Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95 человек, количество пострадавших также увеличилось до 163.

Напомним, что теракт был осуществлен в субботу, 27 января, в дипломатическом квартале афганской столицы Вазир-Акбар-Хан. Именно там находятся многие правительственные учреждения и посольства, в частности здания национальной дирекции по безопасности. По данным правоохранителей, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. Ранее сообщалось о 17 погибших и 110 пострадавших в результате инцидента.

Между тем, как сообщает телеканал TOLOnews, сила взрыва была такой, что стекла в соседних зданиях просто выбило. Ответственность за совершение теракта на себя уже взяло запрещенное на территории России исламистское движение "Талибан".

По данным телеканала "1 TV", афганским полицейским удалось задержать четырех человек, подозреваемых в причастности к организации террористической атаки.