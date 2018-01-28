2018-01-28T11:49:50+03:00
Политика

Авакову предложили создать дорожную полицию не только для Крыма, но и для Москвы

Российский политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал предложение главы МВД Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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Российский публицист и политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова создать патрульную полицию для Крыма.

«Прекрасная идея. Еще можно для верности для Москвы создать. И для Санкт-Петербурга. Чтобы уж наверняка испугать Мордор», - иронично заметил Гаспарян в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что ведомство создаст патрульные подразделения дорожной полиции для Крыма и Севастополя, которые уже давно входят в состав России. По словам украинского министра, эти подразделения будут работать на других участках "до тех пор, пока не будет освобожден Крым".

Крым и Севастополь воссоединились с РФ в марте 2014 после проведенного там референдума, большинство участников которого поддержали вступление в состав России. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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