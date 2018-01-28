Клинцевич прокомментировал слова премьера Польши, назвавшей Россию самой большой угрозой

28 Янв. 2018 2018-01-28T12:43:11+03:00

По мнению российского сенатора, основная угроза для Польши кроется во внутренних процессах

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия является самое большой угрозой для страны.

«Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии. Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни», - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, Россия не дает поводов для обвинений в свой адрес.

«Подчеркиваю – ни одного (повода). Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения», - добавил Клинцевич.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью СМИ Моравецкий заявил, что самой большой угрозой для Польши является Россия и посоветовал готовиться к «вторжению России на Украину».