2018-01-28T15:53:10+03:00
В мире

Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов

Ранее израильский посол в Польше Анна Азари заявила, что они рассматривают этот закон как невозможность говорить правду о геноциде
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на критику Израиля принятых Сеймом поправок, устанавливающих уголовную ответственность за любые попытки выставить поляков соучастниками нацистских преступлений.

"Польша и Израиль в 2016 году приняли общее заявление, в котором они выступают против всех попыток искажения истории еврейского или польского народов путем отрицания или преуменьшения трагедии евреев во время Холокоста или использования ошибочных терминов, таких как "польские лагеря смерти", - написал Моравецкий в своем Twitter.

Напомним, ранее посол Израиля в Польше Анна Азари, выступая в Освенциме по случаю 73-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, подвергла критике новый закон Польши.

"Израиль рассматривает его как возможность наказания за показания жертв Холокоста... У нас это (документ) рассматривают как невозможность говорить правду о геноциде", - сказала Азари.

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