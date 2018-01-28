2018-01-28T17:26:37+03:00
Политика

Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды

Президентскому самолету не дали разрешение на приземление в Черниговской области
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 января, президент Украины Петр Порошенко не приехал в Черниговскую область страны, где планировалось его участие в мероприятиях по случаю памяти героев Крут. Как пояснил вице-премьер незалежной Павел Розенко, глава государства не смог приехать из-за непогоды

«На сегодняшних наших мероприятиях должен был присутствовать президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области», - цитирует Розенко «Интерфакс».

При этом, по словам чиновника, ехать на автомобиле Порошенко не захотел, так как «посчитал неприемлемым», чтобы собравшиеся ждали его два часа.

Кстати, напомним, на Украине в настоящее время действительно не самая лучшая погода. Так, ранее там из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались почти 300 населенных пунктов.

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