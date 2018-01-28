28 Янв. 2018 2018-01-28T18:13:05+03:00

При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек Фото: REUTERS

Речь идет о мирных жителях, в том числе женщинах, детях и стариках

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 января, в СМИ появилась информация о том, что с момента начала турецкой военной операции в районе сирийского Африна погибли 86 человек, и еще 198 получили ранения. При этом отмечается, что речь идет о жертвах среди мирных жителей. Причем в числе погибших и пострадавших есть женщины, дети и старики.

Кроме того, бомбардировки вооруженных сил Турции также причинили материальный ущерб и стали причиной прекращения сообщения между деревнями в районе Африн, сообщает агентство SANA.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Тогда же Анкара заверила, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. Стоит отметить, что турки считают террористами курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС).

Кстати, в воскресенье Генштаб Турции сообщил, что в ходе операции «Оливковая ветвь» армии республики удалось «нейтрализовать 484 террориста».