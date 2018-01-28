2018-01-28T19:07:16+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах

В этом году от гриппа в Соединенных Штатах скончались уже 37 детей
Дарья ИВАШКИНА
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Эпидемия гриппа охватила практически всю территорию СШАЭпидемия гриппа охватила практически всю территорию СШАФото: REUTERS
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Эпидемия гриппа охватила практически всю территорию США. Причем заболевших в разы больше, чем в предыдущие годы.

В связи с этим власти 11 американских штатов решили отменить занятия в школах. Так, с понедельника уроки не будут проходить в учебных заведениях Айдахо, Теннесси, Миссури, Флориды, Северной Каролины, Кентукки, Мичигана, Оклахомы, Иллинойса, Техаса и Алабамы.

Причем когда возобновятся занятия, пока неизвестно, ведь все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, сообщает телеканал Fox News.

Кстати, напомним, ранее стало известно, что в этом году от гриппа в Соединенных Штатах скончались уже 37 детей. Между тем эксперты не исключают, что к концу зимы это число может удвоиться. Вообще, сезонная эпидемия в США уже приблизилась к показателям пандемии «свиного гриппа» в 2009 году.

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