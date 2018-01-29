29 Янв. 2018 2018-01-29T17:12:15+03:00

В Германии неизвестные угнали две фуры с 44 тоннами шоколада Фото: "КП" Архив

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В понедельник стало известно, что в ночь на 27 января в Германии неизвестные похитили два грузовика с 44 тоннами шоколада.

Как выяснилось, преступники угнали фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро со стоянки, находящейся в промышленной зоне на территории города Фрайбург-им-Брайсгау.

Между тем чуть позднее правоохранители нашли обе машины. Так, один грузовик обнаружили неподалеку от города Лар, причем он уже был пуст: злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться. А вот разгрузить вторую грузовую машину похитители не успели: они оставили автомобиль на шоссе недалеко от места угона, пишет Spiegel.

Кстати, напомним, в августе прошлого года похожий случай произошел в немецком городе Нойштадт (федеральная земля Гессен). Там неизвестные угнали автоприцеп, загруженный 20 тоннами сладостей, в том числе шоколадными яйцами «Киндер-сюрприз» и пастой «Нутелла».