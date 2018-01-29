В Госдуме сравнили «кремлевский доклад» с санкциями против Хрюши и Степашки

29 Янв. 2018 2018-01-29T22:31:30+03:00

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал готовящийся к представлению в конгрессе США «кремлевский доклад», который может стать основой для введения новых санкций против РФ.

Как отметил политик, все вводимые Вашингтоном ограничения глубоко безразличны обычным россиянам.

Между тем депутат уверен, что «кремлевский доклад» является попыткой повлиять на ход выборной кампании в России. Однако, по его мнению, все эти попытки тщетны. Так, он сравнил все усилия, принимаемые Соединенными Штатами против нашей страны, с «санкциями против Хрюши и Степашки».

«Их смешные усилия нас не остановят, потому что эффективность этих потуг сравнима с введением санкций против Хрюши со Степашкой. Мы же будем делать так, как сами считаем нужным, исходя из своих национальных интересов», - цитирует Толстого РИА Новости.

Напомним, ранее в понедельник Белый дом анонсировал публикацию «кремлевского доклада». Тогда в Вашингтоне пообещали, что Минфин США представит документ в ближайшие часы.