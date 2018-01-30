Госдеп: С 29 января США начинают вводить санкции против России

30 Янв. 2018 2018-01-30T03:44:44+03:00

Госдепартамент объявил, что США начинают вводить санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» Фото: REUTERS

Вашингтон предупредил, что ограничения могут затронуть компании в других странах, сотрудничающие с российским оборонным сектором и разведкой

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Соединенные Штаты в соответствии с новым законом «О противодействии противникам Америки» с 29 января начинают вводить санкции против России. Как заявили в госдепартаменте США, будущие ограничения могут затронуть компании за рубежом, сотрудничающие с оборонным сектором и разведкой нашей страны.

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило правительства и фирмы других государств о возможности введения санкций и против них, если будут торговать с российскими субъектами, включенными в «черный список».

«В общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», - приводит слова представителя госдепа РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп одобрил ранее принятый Конгрессом законопроект, расширяющий американские санкции против нашей страны, 2 августа 2017 года.

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О чём на самом деле сказано в документе о новых санкциях США против РФ, который подписал Трамп (подробности).