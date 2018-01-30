Госдеп: С 29 января США начинают вводить санкции против России
Соединенные Штаты в соответствии с новым законом «О противодействии противникам Америки» с 29 января начинают вводить санкции против России. Как заявили в госдепартаменте США, будущие ограничения могут затронуть компании за рубежом, сотрудничающие с оборонным сектором и разведкой нашей страны.
Американское внешнеполитическое ведомство предупредило правительства и фирмы других государств о возможности введения санкций и против них, если будут торговать с российскими субъектами, включенными в «черный список».
«В общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», - приводит слова представителя госдепа РИА Новости.
Напомним, Дональд Трамп одобрил ранее принятый Конгрессом законопроект, расширяющий американские санкции против нашей страны, 2 августа 2017 года.
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