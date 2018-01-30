Шведская прокуратура предъявила обвинение исполнителю апрельского теракта в Стокгольме
Шведские власти обвинили в терроризме Рахмата Акилова, который, управляя грузовиком, намеренно протаранил толпу людей в апреле прошлого года в Стокгольме. Об этом сообщил заместитель главного прокурора королевства Ханс Ирман.
«Ему предъявлены обвинения в терроризме. Моя цель состоит в том, чтобы он никогда не мог вновь быть на свободе в нашем обществе», - подчеркнул Ирман.
Обвинитель напомнил, что своей кровавой акцией злоумышленник стремился «наказать» Швецию за участие в международной коалиции против «Исламского государства» (запрещена в РФ).
Поданным следствия, 39-летний уроженец Узбекистана неоднократно отправлял разным лицам сообщения с призывом совершить теракт, заявлял о намерении сделать «пояс смертника» и «совершить наезд на неверных». В переписке от 3 апреля 2017 года он обсуждал, как достать грузовик для этих целей.
Спустя несколько дней, 7 апреля, Акилов совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Пострадали 15 человек, пятеро погибли.