Лаврову пришлось просить успокоиться участников сирийского конгресса в Сочи

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:53:24+03:00

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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось усмирять участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, где представители сирийской оппозиции несколько раз пытались прервать его выступление.

Глава российского МИД выступил с посланием от президента страны Владимира Путина, а затем решил сказать несколько приветственных слов от себя. В этот момент один из представитель оппозиции Сирии выкрикнул: "Да здравствует Россия! Да здравствует дружба!". Другие делегаты стали спорить с ним на арабском языке.

Лавров предпринял попытку их успокоить, но полемика продолжалась.

"Друзья, еще раз прошу вашего внимания. Если "Россия да здравствует", дайте мне сказать, пожалуйста", — призвал к порядку российский министр.

После этого выступление Лаврова продолжилось. Глава МИД поблагодарил представителей Ирана, Турции и ООН за сотрудничество при организации Конгресса.