В Минфине США пообещали ввести санкции против фигурантов «кремлевского списка»

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:55:04+03:00

Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что ограничительные меры будут основаны на закрытой части доклада, которую Конгресс рассекретит в ближайшее время

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Министерство финансов США воспользуется так называемым «кремлевским списком» для работы в рамках намеченного санкционного курса против предпринимателей и должностных лиц из РФ. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

«Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе», - подчеркнул Мнучин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, новые ограничения будут основаны на закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. Минфин с нетерпением ждет, когда Конгресс США рассекретит этот раздел. Вопрос о последующих санкциях будет обсуждаться на закрытых слушаниях, добавил Мнучин.

Ранее Конгрессу США представили «кремлевский список» из более чем 210 лиц, включая почти все российское руководство и крупнейших предпринимателей страны.