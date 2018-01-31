Украина показала видео испытания своей крылатой ракеты
В Интернете появилось видео первых летных испытаний украинской крылатой ракеты. Запись обнародовал на своем Youtube-канале Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее Киев объявил об успешном испытании крылатой ракеты, способной точно поражать наземные и морские цели. Запуском руководил секретарь СНБО Александр Турчинов, который назвал это событие «очень важным» для страны, потому что «после тотального разоружения украинской армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты».
Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты .
По его словам, дальность действия «наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия».
Позже он на своей странице в Twitter опубликовал несколько фотографий, сопроводив их подписью: «Готов еще один весомый аргумент для сдерживания агрессора. Украинская крылатая ракета».
Глава СНБО показал снимки ракеты и рассказал, зачем она нужна УкраинеФото: Twitter.com
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