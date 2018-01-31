2018-01-31T07:25:46+03:00
В мире

Трамп назвал Китай и Россию главными соперниками США

По мнению президента, именно эти страны бросают вызов интересам американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее РФ и КНР были признаны основными угрозами для нацбезопасности СШАРанее РФ и КНР были признаны основными угрозами для нацбезопасности СШАФото: REUTERS
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Россия и Китай являются главными соперниками Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что именно эти две страны угрожают интересам американцев.

"В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", - приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Напомним, что вторник, 30 января, американский лидер выступил со своим ежегодным посланием Конгрессу США "О положении страны".

Ранее в ходе этого выступления он уже заявил о том, что именно возглавляемая Штатами международная коалиция добилась освобождения от террористов ИГ* "почти 100%" сирийской территории. До этого Трамп не раз утверждал, что именно американцы одержали победу в Сирии и Ираке

* - запрещенная на территории России террористическая группировка "Исламское государство".

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