2018-01-31T16:25:21+03:00
Политика

Ирина Волынец сняла кандидатуру с президентских выборов в пользу Путина

Выдвиженец от Народной партии России поблагодарила единомышленников за поддержку и прекратила баллотирование
Денис СУХОВ
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Ирина ВолынецИрина ВолынецФото: Личный архив героя публикации
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Выдвиженец от Народной партии России Ирина Волынец приняла решение прекратить баллотирование на президентских выборах в марте этого года. Они также призвала сторонников поддержать действующего президента РФ Владимира Путина.

«Я приняла решение о том, что я прекращаю свое баллотирование. И не просто отказываюсь от него, а делаю это в пользу действующего президента Владимира Путина», - заявила Волынец на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, она поблагодарила единомышленников за поддержку во время своей избирательной кампании.

Волынец была выдвинута партией «Народ против коррупции», однако 10 января ЦИК отказал ей в регистрации уполномоченных представителей из-за нарушений при подаче документов.

В тот же день Народная партия уведомила комиссию о проведении съезда для выдвижения Волынец и в последний день — 12 января — документы Волынец были приняты, сообщает ТАСС.

Напомним, действующий президент Владимир Путин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.

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