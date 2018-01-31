Ирина Волынец сняла кандидатуру с президентских выборов в пользу Путина

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:25:21+03:00

Выдвиженец от Народной партии России поблагодарила единомышленников за поддержку и прекратила баллотирование

Изменить размер текста: A A

Выдвиженец от Народной партии России Ирина Волынец приняла решение прекратить баллотирование на президентских выборах в марте этого года. Они также призвала сторонников поддержать действующего президента РФ Владимира Путина.

«Я приняла решение о том, что я прекращаю свое баллотирование. И не просто отказываюсь от него, а делаю это в пользу действующего президента Владимира Путина», - заявила Волынец на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, она поблагодарила единомышленников за поддержку во время своей избирательной кампании.

Волынец была выдвинута партией «Народ против коррупции», однако 10 января ЦИК отказал ей в регистрации уполномоченных представителей из-за нарушений при подаче документов.

В тот же день Народная партия уведомила комиссию о проведении съезда для выдвижения Волынец и в последний день — 12 января — документы Волынец были приняты, сообщает ТАСС.

Напомним, действующий президент Владимир Путин баллотируется на новый срок как самовыдвиженец.