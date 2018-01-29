2018-01-29T15:40:13+03:00
Политика

Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Путина сданы в ЦИК

Комиссия должна принять решение относительно регистрации политика в течение десяти дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
В поддержку Путина высказалались более 1,6 млн человекВ поддержку Путина высказалались более 1,6 млн человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия получила листы с подписями в поддержку регистрации кандидатуры действующего российского главы Владимира Путина на предстоящих выборах президента.

В течение десяти дней ЦИК должен проверить подлинность всех предоставленных документов и принять решение относительно участия политика в избирательной гонке.

Между тем, всего на рассмотрение комиссии было предоставлено около 315 тысяч подписей, что является допустимым максимумом. В целом поддержку Путину высказались более 1,6 млн граждан. Все подписи, не попавшие на рассмотрение избирательной комиссией позже будут использованы для создания базы сторонников политика.

Напомним, что очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин намерен участвовать в них в качестве самовыдвиженца.

Ранее стало известно, что его предвыборный штаб возглавили глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, директор Центра детской гематологии Александр Румянцев и гендиректор завода “КАМАЗ” Сергей Когогин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми