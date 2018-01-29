Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Путина сданы в ЦИК

29 Янв. 2018 2018-01-29T15:40:13+03:00

В поддержку Путина высказалались более 1,6 млн человек Фото: REUTERS

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Центральная избирательная комиссия получила листы с подписями в поддержку регистрации кандидатуры действующего российского главы Владимира Путина на предстоящих выборах президента.

В течение десяти дней ЦИК должен проверить подлинность всех предоставленных документов и принять решение относительно участия политика в избирательной гонке.

Между тем, всего на рассмотрение комиссии было предоставлено около 315 тысяч подписей, что является допустимым максимумом. В целом поддержку Путину высказались более 1,6 млн граждан. Все подписи, не попавшие на рассмотрение избирательной комиссией позже будут использованы для создания базы сторонников политика.

Напомним, что очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин намерен участвовать в них в качестве самовыдвиженца.

Ранее стало известно, что его предвыборный штаб возглавили глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, директор Центра детской гематологии Александр Румянцев и гендиректор завода “КАМАЗ” Сергей Когогин.