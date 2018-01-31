2018-01-31T15:06:27+03:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в зонах деэскалации в Сирии

Президенты двух стран также поговорили о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили координацию действий по обеспечению работы зон деэскалации в Сирии.

"Обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате", — сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

«Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», - сообщается в заявлении Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.

Напомним, ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал об итогах конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

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