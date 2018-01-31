Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в зонах деэскалации в Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили координацию действий по обеспечению работы зон деэскалации в Сирии.
"Обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате", — сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры рассмотрели итоги конгресса национального диалога Сирии в Сочи.
«Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», - сообщается в заявлении Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.
Напомним, ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал об итогах конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.