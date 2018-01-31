Больше 600 врачей попросили СПЧ проконтролировать дело врача Мисюриной

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:48:12+03:00

Российские врачи составили коллективное обращение в Совет по правам человека при президенте РФ по делу своего коллеги Елены Мисюриной. Фото: Александр ГЛУЗ

Суд присудил гематологу два года колонии за смерть пациента

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Профессиональная ассоциация врачей и другие врачи составили коллективное обращение в Совет по правам человека при президенте РФ. Авторы письма просят СПЧ вмешаться в дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Они и сама осужденная считают приговор несправедливым.

Мисюрина получила два года колонии за неверные действия при оперировании пациента пять лет назад. Ее коллеги указывают на 20-летний стаж осужденной и звание кандидата медицинских наук. До суда Мисюрина возглавляла гематологическую службу ГКБ № 52 города Москвы.

Врач, кандидат медицинских наук Елена Мисюрина получила два года колонии за неверные действия при оперировании пациента пять лет назад.

«Мы не только будем обращаться в прокуратуру, но мы также проведем собственную экспертизу данного судебного решения», - цитирует главу СПЧ Михаила Федотова ТАСС

Напомним, после того, как было объявлено решение суда, за врача вступились даже простые граждане. Они писали о своей поддержке в соцсетях с хэштегом #яеленамисюрина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул неуместность «чиновничьих рассуждений» о деле Мисюриной, предоставив давать комментарии профессионалам.