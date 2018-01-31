2018-01-31T15:48:12+03:00
Общество

Больше 600 врачей попросили СПЧ проконтролировать дело врача Мисюриной

Суд присудил гематологу два года колонии за смерть пациента
Алексей КАРЕЛИН
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Российские врачи составили коллективное обращение в Совет по правам человека при президенте РФ по делу своего коллеги Елены Мисюриной.Российские врачи составили коллективное обращение в Совет по правам человека при президенте РФ по делу своего коллеги Елены Мисюриной.Фото: Александр ГЛУЗ
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Профессиональная ассоциация врачей и другие врачи составили коллективное обращение в Совет по правам человека при президенте РФ. Авторы письма просят СПЧ вмешаться в дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Они и сама осужденная считают приговор несправедливым.

Мисюрина получила два года колонии за неверные действия при оперировании пациента пять лет назад. Ее коллеги указывают на 20-летний стаж осужденной и звание кандидата медицинских наук. До суда Мисюрина возглавляла гематологическую службу ГКБ № 52 города Москвы.

Врач, кандидат медицинских наук Елена Мисюрина получила два года колонии за неверные действия при оперировании пациента пять лет назад.

Врач, кандидат медицинских наук Елена Мисюрина получила два года колонии за неверные действия при оперировании пациента пять лет назад.

«Мы не только будем обращаться в прокуратуру, но мы также проведем собственную экспертизу данного судебного решения», - цитирует главу СПЧ Михаила Федотова ТАСС

Напомним, после того, как было объявлено решение суда, за врача вступились даже простые граждане. Они писали о своей поддержке в соцсетях с хэштегом #яеленамисюрина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул неуместность «чиновничьих рассуждений» о деле Мисюриной, предоставив давать комментарии профессионалам.

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