2018-02-01T08:24:05+03:00
Экономика

Резервный фонд России официально прекратил существование

В начале 2018 года он слился с Фондом национального благосостояния
Екатерина БОЛГОВА
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Резервный фонд прекратил свое существованиеРезервный фонд прекратил свое существованиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 1 февраля, Резервный фонд России официально прекратил свое существование. Он был создан 10 лет назад — 1 февраля 2008 года. В начале текучего года Резервный фонд слился с Фондом национального благосостояния, поэтому в стране теперь снова единое суверенное хранилище.

Упоминания о Резервном фонде удалили из Бюджетного кодекса и из подзаконных актов. В конце прошлого года со счетов фонда последний раз списали триллион рублей.

По данным Минфина, на 1 января 2018 года объем сконцентрированных средств в Фонде национального благосостояния составил 3,753 трлн рублей (65,15 млрд долларов).

По закону о бюджете на 2018–2020 годы, этот год должен стать последним, когда дефицит бюджета планируется закрывать из резервов.

Объем средств в Фонде национального благосостояния достигнет уровня в 7% ВВП, после чего средства фонда могут вкладываться в инфраструктуру. Это произойдет не раньше 2019 года.

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