1 Февр. 2018 2018-02-01T09:33:53+03:00

Также из App Store исчезло официальное дополнение к мессенджеру

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Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple. А также из App Store исчезло официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X.

На этот факт обратили внимание пользователи мессенджера Telegram в чевтерг, 1 февраля. О причинах исчезновения мессенджера из онлайн-магазина пока ничего не сообщается.

Напомним, в декабре 2017 года мессенджер Telegram обратился в Верховный суд России с просьбой признать недействующим приказ ФСБ РФ о передаче ключей для расшифровки сообщений пользователей.

По словам адвоката, руководители мессенджера полагают, что ФСБ России не имела полномочий вводить такой приказ, так как он противоречит норме закона о необходимости решения суда для доступа к частной переписке граждан.

В октябре мировой суд принял решение о штрафе в размере 800 тысяч рублей в отношении компании Telegram Messenger LLP (Лондон) за отказ предоставить ФСБ информацию для расшифровки сообщений.