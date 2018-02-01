Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple. А также из App Store исчезло официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X.
На этот факт обратили внимание пользователи мессенджера Telegram в чевтерг, 1 февраля. О причинах исчезновения мессенджера из онлайн-магазина пока ничего не сообщается.
Напомним, в декабре 2017 года мессенджер Telegram обратился в Верховный суд России с просьбой признать недействующим приказ ФСБ РФ о передаче ключей для расшифровки сообщений пользователей.
По словам адвоката, руководители мессенджера полагают, что ФСБ России не имела полномочий вводить такой приказ, так как он противоречит норме закона о необходимости решения суда для доступа к частной переписке граждан.
В октябре мировой суд принял решение о штрафе в размере 800 тысяч рублей в отношении компании Telegram Messenger LLP (Лондон) за отказ предоставить ФСБ информацию для расшифровки сообщений.