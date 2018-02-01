В Украине Меньшова и Резника внесли в список врагов народа

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:33:37+03:00

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Минкульт Украины добавил в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, двух россиян: актера и режиссера Владимира Меньшова и поэта Илью Резника.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович», - сказано в тексте приказа, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее, 15 января, в этот же список попали певец Дмитрий Фомин, рэпер из «Басты» Василий Вакуленко, режиссёр Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев. В ноябре 2017 года в перечень внесли актера Федора Добронравова и рэпера Гнойного, которого еще до этого внесли в базу данных «Миротворца». Всего в «черном списке» более 120 российских деятелей культуры.

Решения принимались после обращений Службы безопасности Украины (СБУ). 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который передает СБУ полномочия, кому из российских артистов можно выступать на украинской сцене.