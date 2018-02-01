2018-02-01T15:33:37+03:00
Политика

В Украине Меньшова и Резника внесли в список врагов народа

Имена россиян дополнили список угроз национальной безопасности
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments10
Режиссер Владимир Меньшов на радиостанции `Комсомольская правда`.Режиссер Владимир Меньшов на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Минкульт Украины добавил в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, двух россиян: актера и режиссера Владимира Меньшова и поэта Илью Резника.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович», - сказано в тексте приказа, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее, 15 января, в этот же список попали певец Дмитрий Фомин, рэпер из «Басты» Василий Вакуленко, режиссёр Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев. В ноябре 2017 года в перечень внесли актера Федора Добронравова и рэпера Гнойного, которого еще до этого внесли в базу данных «Миротворца». Всего в «черном списке» более 120 российских деятелей культуры.

Решения принимались после обращений Службы безопасности Украины (СБУ). 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который передает СБУ полномочия, кому из российских артистов можно выступать на украинской сцене.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»