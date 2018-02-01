2018-02-01T17:18:29+03:00
В мире

Глава МИД Украины обвинил Польшу в создании «исторической мифологии»

По мнению дипломата, принятый Варшавой закон о бандеровской идеологии «провоцирует ответную реакцию»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность по поводу принятого сенатом Польши (верхней палатой парламента) закона об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, а также за обвинения поляков в пособничестве нацистам.

По мнению главы МИД незалежной, принятый Варшавой документ нацелен на построение «исторической мифологии» и «провоцирует ответную реакцию». «Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда», - написал Климкин в своем Twitter.

Также украинский министр заявил о готовности Киева «к объективному диалогу и совместному изучению фактов, но не мифов».

Напомним, сенат Польши 1 февраля принял закон, предусматривающий уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам во время Второй мировой войны, а также запрещающий пропаганду бандеровской идеологии.

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