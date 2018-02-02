2018-02-02T10:32:12+03:00
Общество

Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт умер 1 февраля в возрасте 68 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Пэрис Хилтон делает селфи с Фиделем Анхелем Кастро Диас-Балартом на фестивале в Гаване. 2015 год.Пэрис Хилтон делает селфи с Фиделем Анхелем Кастро Диас-Балартом на фестивале в Гаване. 2015 год.Фото: REUTERS
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На Кубе умер старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. Как стало известно, первого февраля 68-летний мужчина покончил с собой.

В течение последних нескольких месяцев группа врачей пыталась вывести Фиделя-младшего из глубокой затянувшейся депрессии. Он был госпитализирован в одну из клиник, а после улучшения был переведен на амбулаторное лечение.

Как передает сайт Juventud rebelde, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт на момент смерти занимал должности научного советника Государственного совета и вице-президента Академии наук Кубы.

Он родился 1 сентября 1949 года. В 1968 году поступил в Воронежский государственный университет, после двух курсов перевёлся в Московский государственный университет, который окончил по специальности «ядерная физика». Является автором 11 книг и свыше 150 научных статей по ядерной физики, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде.

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Фиделю Кастро приписывают множество романов и внебрачных детей, но законнорожденный сын у команданте только один. Свою жизнь Фидель Кастро-младший связал с Россией: у него была русская жена, подарившая ему троих детей. И сам он до сих пор приезжает в нашу страну. (подробности)

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