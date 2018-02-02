Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:32:12+03:00

Пэрис Хилтон делает селфи с Фиделем Анхелем Кастро Диас-Балартом на фестивале в Гаване. 2015 год. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На Кубе умер старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. Как стало известно, первого февраля 68-летний мужчина покончил с собой.

В течение последних нескольких месяцев группа врачей пыталась вывести Фиделя-младшего из глубокой затянувшейся депрессии. Он был госпитализирован в одну из клиник, а после улучшения был переведен на амбулаторное лечение.

Как передает сайт Juventud rebelde, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт на момент смерти занимал должности научного советника Государственного совета и вице-президента Академии наук Кубы.

Он родился 1 сентября 1949 года. В 1968 году поступил в Воронежский государственный университет, после двух курсов перевёлся в Московский государственный университет, который окончил по специальности «ядерная физика». Является автором 11 книг и свыше 150 научных статей по ядерной физики, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преподаватели Воронежского госуниверситета - о сыне Фиделя Кастро: Студентки по нему с ума сходили!

Фиделю Кастро приписывают множество романов и внебрачных детей, но законнорожденный сын у команданте только один. Свою жизнь Фидель Кастро-младший связал с Россией: у него была русская жена, подарившая ему троих детей. И сам он до сих пор приезжает в нашу страну. (подробности)