2018-02-02T08:36:57+03:00
В мире

Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов

По словам постпреда США при ООН, "нынешняя администрация была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен Рейгана"
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва не является другом Вашингтона, несмотря на наличие некоторых сфер, где США и Россия могут работать вместе.

"Россия - не наш друг... Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем", - сказала Хейли на встрече законодателей-республиканцев в штате Западная Вирджиния.

Она отметила, что Россия не станет другом Соединенных Штатов, пока российские власти "придерживаются своих нынешних ценностей".

По словам Хейли, "за последний год нынешняя администрация была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен Рональда Рейгана", передает телеканал Fox News.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, выступая с первым для себя ежегодным посланием Конгрессу заявил, что Россия является соперником Соединенных Штатов, который бросает вызов интересам Вашингтона.

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