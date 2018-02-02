Росавиация ограничила до 20 марта сертификат эксплуатанта Azur Air

2 Февр. 2018 2018-02-02T19:26:15+03:00

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В пятницу, 2 февраля, стало известно, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 20 марта. Поводом для таких мер, стали нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, которые были выявлены в ходе проверки в декабре прошлого года.

Теперь крупнейшему чартерному авиаперевозчику России нужно до 20 марта устранить все нарушения. В противном же случае Azur Air грозит полная остановка полетов. «При устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством. В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов», – говорится в сообщении Росавиации.

Также там подчеркивается, что до 20 марта включительно перевозчик продолжает свою операционную деятельность в полном объеме.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года Росавиация назвала авиакомпании, которые постоянно опаздывают.