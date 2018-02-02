Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова

2 Февр. 2018 2018-02-02T23:09:23+03:00

В Америке нашего соотечественника обвиняют в компьютерном мошенничестве и создании вируса

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Посольство РФ в Испании прокомментировало решение Мадрида о выдаче США россиянина Петра Левашова, которого в Америке обвиняют в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и других киберпреступлениях.

Так, в диппредставительстве нашей страны разочарованы решением испанских властей, которое, как подчеркнули дипломаты, идет вразрез с общепринятыми юридическими нормами.

«Такое решение испанских властей вызывает разочарование: ведь, согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Левашов является гражданином Российской Федерации», - цитирует ТАСС заявление российской дипмиссии.

Напомним, ранее в пятницу национальная полиция Испании сообщила о передаче США подозреваемого в киберпреступлениях программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова, задержанного в апреле прошлого года в Барселоне во время семейного отдыха.