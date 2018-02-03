Левашов в суде Коннектикута не признал свою вину

3 Февр. 2018 2018-02-03T05:29:06+03:00

Петр Левашов не признает себя виновным в киберпреступлениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат экстрадированного из Испании россиянина рассказал о его самочувствии

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Россиянин Петр Левашов, экстрадированный из Испании по запросу США, не признал в суде штата Коннектикут своей вины в компьютерном моженничестве. Об этом сообщил адвокат россиянина Игорь Литвак.

"Он предстал перед судом и сказал, что невиновен", - указал защитник.

Литвак пояснил, что теперь, после предъявления обвинений, власти США будут содержать Левашова в тюрьме в городе Бриджпорт, как минимум, до понедельника. По его словам, россиянин на суде был очень усталым, поскольку перелет был долгим.

"Он очень усталый, долго летел, прилетел в страну, где никогда не был. Конечно, он не в самом лучшем состоянии, хочет отдохнуть, выспаться", - отметил адвокат.

Теперь прокуратура штата должна будет предъявить все улики по делу Левашова, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Испания передала россиянина американским властям. В США он предстал перед судом, где ему предъявили обвинения в причастности к сети компьютеров Kelihos, через которые взломщики занимались сбором данных и распространением спама.