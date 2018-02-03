2018-02-03T09:25:26+03:00
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» московского метро

От полученных травм пассажирка скончалась на месте
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Николай Галкин/ТАССФото: Николай Галкин/ТАСС
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В субботу утром, 3 февраля, ЧП случилось на Серпуховско-Тимирязевской - «серой» - линии московского метро. Как стало известно, на станции «Полянка» женщина упала на рельсы.

«Человек упал на жесткий путь на станции метро "Полянка". От полученных повреждений он скончался на месте», - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.

Между тем источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина попала под колеса прибывавшего на станцию поезда. По некоторым данным, ее тело обнаружили между вторым и третьим вагонами. В результате состав пришлось отогнать в тупик, чтобы извлечь труп.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в московской подземке. К примеру, 25 января на станции «Щукинская» подросток также упал на рельсы и погиб. Из-за этого утром в тот день были перебои с движением поездов на Таганско-Краснопресненской линии.

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