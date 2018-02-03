2018-02-03T20:57:01+03:00
В мире

Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ

По данным радиоперехвата, уничтожено до 30 боевиков террористических формирований
Денис СУХОВ
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Су-25 был сбит в провинции ИдлибСу-25 был сбит в провинции ИдлибФото: скрин с видео
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По району в сирийском Идлибе, над которым был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ, нанесли групповой удар высокоточным оружием. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что по данным радиоперехвата, в результате удара были уничтожены до 30 боевиков террористических организаций.

Ранее в министерстве подтвердили потерю самолета в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот сумел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. Отмечалось, что российская сторона предпринимает усилия по возвращению тела погибшего летчика.

В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

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