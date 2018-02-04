Пять турецких военных погибли в Африне в подбитом танке

4 Февр. 2018 2018-02-04T06:59:01+03:00

Всего с начала операции "Оливковая ветвь" армия Турции потеряла 13 бойцов

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В ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии погибли пять турецких военнослужащих, которые находились в подбитом курдами танке. Об этом сообщил Генштаба ВС Турции в субботу.

Танк был подбит 3 февраля 2018 года в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна.

"Террористы из Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз", отрядов "Сил народной самообороны" и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подбили наш танк. Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения", - говорится в сообщении.

Всего по данным Генштаба, за все время проведения операции "Оливковая ветвь" турецкая армия потеряла 13 бойцов, еще 57 служащих получили ранения. При этом турецким военным удалось уничтожить не менее 899 террористов из отрядов курдов, сирийской оппозиции и ИГ.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии.