2018-02-04T12:32:50+03:00
Политика

Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона

Ранее Британия пообещала заставить богатых иностранцев объяснять происхождение своих финансовых средств
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТитовУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТитовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал намерение Лондона бороться с владельцами нелегально приобретенных британских активов. По его мнению, это означает, что Великобритания скоро может потерять статус «убежища для богатых».

По словам Титова, некоторые бизнесмены, скрывающиеся в настоящее время в Великобритании от российского правосудия, уже изъявили желание вернуться в Россию. Как заметил бизнес-омбудсмен, список таких предпринимателей уже передан президенту РФ Владимиру Путину.

«Он (список) находится у президента», - приводит слова правозащитника ТАСС.

Также Титов дал понять, что в этом перечне уже более десятка имен. Однако пока он окончательно не сформирован, так как обращения продолжают поступать.

Напомним, ранее стало известно, что власти Великобритании намерены заставить богатых иностранцев объяснять происхождение средств, на которые они ведут в королевстве свой роскошный образ жизни.

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