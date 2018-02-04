Турция предупредила об опасности для американских военных в Сирии

4 Февр. 2018 2018-02-04T14:03:57+03:00

В Анкаре заявили, что целью вооруженных сил республики могут стать солдаты США в униформе курдских отрядов

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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что если курды не покинут сирийский Манидж, то Анкара начнет операцию и в этом районе, а также в регионе к востоку от реки Евфрат.

При этом политик предупредил Вашингтон об опасности для военных США в Сирии. По его словам, целью турецких вооруженных сил (ВС) могут стать американские солдаты, одетые в униформу курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС).

«Целью являются также военные США в форме СНС. <…> Если военные Соединенных Штатов будут носить форму террористов и сражаться с ними против турецких ВС, то у нас не будет возможности разграничивать их», - приводит слова Боздага Daily Sabah.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции в сирийском Африне против курдов, которых в Анкаре считают террористами. Операция, получившая название «Оливковая ветвь», продолжается до сих пор.