2018-02-04T20:07:37+03:00
Политика

В сети опубликовали запись последнего боя пилота сбитого в Идлибе Су-25 ВКС РФ

Российский летчик подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам
Денис СУХОВ
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В сети опубликовали запись последнего боя пилота сбитого в Идлибе Су-25 ВКС РФВ сети опубликовали запись последнего боя пилота сбитого в Идлибе Су-25 ВКС РФФото: REUTERS
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В сети опубликовали запись последнего боя российского летчика, самолет которого был сбит боевиками над сирийской провинцией Идлиб.

В субботу штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) над контролируемой ими частью Идлиба. При этом использовался переносной зенитно-ракетный комплекс неустановленного происхождения. Пилот сумел катапультироваться из поврежденного самолета, однако еще во время спуска на парашюте попал под огонь боевиков.

Неравный бой продолжился на земле, некоторое время российский летчик отстреливался от джихадистов из своего пистолета Стечкина. Однако когда боевики подошли вплотную, пилот, по всей видимости, подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении по меньшей мере 30 террористов в районе, в котором был сбит российский Су-25. Также сообщалось, что на месте крушения самолета работает сирийский спецназ.

Видео последнего боя российского пилота в Идлибе.Летчик, сбитый сирийскими боевиками, чтобы не попасть в плен, пытался себя взорвать

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