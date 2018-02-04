2018-02-04T20:53:47+03:00
В мире

Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине

Президент США выразил глубокие соболезнования пострадавшим в результате аварии
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: TwitterФото: Twitter
Изменить размер текста:

Президент США выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава в штате Южная Каролина. Соответствующая запись появилась на странице американского лидера в Твиттер.

«Мои мысли и молитвы со всеми жертвами утреннего столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо невероятным сотрудникам наших экстренных служб за проделанную работу (на месте происшествия)», - написал президент.

Напомним, утром 4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший маршрутом Нью-Йорк - Майями, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Пайн Ридж в Южной Каролине.

В момент аварии в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли два сотрудника Amtrak, по меньшей мере 116 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис
На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов
В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25
При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси
В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий
Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов
Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко
На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис