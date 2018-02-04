Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине

4 Февр. 2018 2018-02-04T20:53:47+03:00

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Президент США выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава в штате Южная Каролина. Соответствующая запись появилась на странице американского лидера в Твиттер.

«Мои мысли и молитвы со всеми жертвами утреннего столкновения поездов в Южной Каролине. Спасибо невероятным сотрудникам наших экстренных служб за проделанную работу (на месте происшествия)», - написал президент.

Напомним, утром 4 февраля пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший маршрутом Нью-Йорк - Майями, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Пайн Ридж в Южной Каролине.

В момент аварии в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли два сотрудника Amtrak, по меньшей мере 116 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.