В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25

5 Февр. 2018 2018-02-05T00:27:47+03:00

На фотографии видно удостоверение пилота на имя Филипова Романа Николаевича [фото, видео]

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В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Фотографии опубликовали в Telegram боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее она называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

На фото – кошелек, кнопочный мобильный телефон, удостоверение пилота на имя Филипова Романа Николаевича, а также два неподписанных документа о представлении пилота Филипова в звании майора к государственной награде, передает «Лента.ru».

Боевики опубликовали снимки документов и личных вещей пилота сбитого ими Су-25. Фото: Telegram

Напомним, 3 февраля Министерство обороны России сообщило о потере штурмовика Су-25 в Идлибе, где остаются действующие террористические формирования. Летчик успел сообщить, что катапультируется, но, когда он приземлился, погиб, отстреливаясь от боевиков. После этого российские военные высокоточным оружием нанесли удар по району, откуда террористы сбили наш самолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638009" frameborder="0"></iframe> В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

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