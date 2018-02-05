Мощный взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:05:40+03:00

На месте инцидента уже работают пожарные и полицейские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящий момент один из сотрудников предприятия числится пропавшим без вести

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Мощный взрыв прогремел в Китае на фабрике Jinfeng по производству фейерверков. Инцидент произошел утром в понедельник, 5 февраля, в уезде Шанли округа Пинсян восточной провинции Цзянси.

К настоящему моменту сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия пока не поступало, однако один из сотрудников предприятия числится пропавшим без вести.

Вероятные причины взрыва также не называются. Сколько человек находилось в помещении в момент инцидента неизвестно.

Между тем, как сообщает агентство Синьхуа, на месте взрыва уже работают сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов. По факту ЧП начато расследование.

Напомним, что ранее в понедельник в Китае также произошла утечка угарного газа на чугунолитейном заводе. Жертвами инцидента в провинции Гуандун стали восемь человек, еще десять работников получили сильнейшую интоксикацию.