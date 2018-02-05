Мощный взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае
Мощный взрыв прогремел в Китае на фабрике Jinfeng по производству фейерверков. Инцидент произошел утром в понедельник, 5 февраля, в уезде Шанли округа Пинсян восточной провинции Цзянси.
К настоящему моменту сведений о погибших и пострадавших в результате происшествия пока не поступало, однако один из сотрудников предприятия числится пропавшим без вести.
Вероятные причины взрыва также не называются. Сколько человек находилось в помещении в момент инцидента неизвестно.
Между тем, как сообщает агентство Синьхуа, на месте взрыва уже работают сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов. По факту ЧП начато расследование.
Напомним, что ранее в понедельник в Китае также произошла утечка угарного газа на чугунолитейном заводе. Жертвами инцидента в провинции Гуандун стали восемь человек, еще десять работников получили сильнейшую интоксикацию.