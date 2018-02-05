2018-02-05T21:31:14+03:00
В мире

В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»

Министерство культуры республики не нашло в картине нарушений законодательства
Денис СУХОВ
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В белорусских кинотеатрах покажут запрещенную в России комедию британского режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». Министерство культуры республики не имеет возражений против проката фильма.

«В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства», - сообщил начальник управления министерства по кинематографии Александр Рыдван.

Ранее Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение картины, российская премьера которой должна была состояться 25 января. Глава ведомства Владимир Мединский отметил, что «многие люди старшего поколения» могли воспринять фильм как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».

Новая лента Иануччи в сатирической форме повествует о подковерной борьбе за власть, разгоревшейся после смерти Иосифа Сталина. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми и Руперт Френд.

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