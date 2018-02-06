Экстрадированному в США Левашову устроили настоящие тюремные "пытки"

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:24:48+03:00

Российскому программисту запретили мыться, читать, выходить из камеры, а также общаться с семьей и другими заключенными

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Подозреваемый в кибермошенничестве российский программист Петр Левашов подвергается систематическому давлению в американской тюрьме, куда был экстрадирован из Испании по запросу США. По словам адвоката подсудимого Игоря Литвака, условия содержания в изоляторе не соответствуют стандартам и ущемляют права его клиента.

"В камере только кровать и матрас. Нет подушки и полотенца. Ему не разрешили позвонить близким и сходить в местный магазин, хотя я специально положил на его тюремный счет $200", - рассказал защитник.

Он подчеркнул, что Левашову запретили читать газеты, общаться с заключенными, выходить на прогулки и даже мыться. Выпросить зубную пасту и щетку также удалось не сразу.

Супруга россиянина Мария Левашова подтвердила, что не может связаться с мужем с прошлой недели.

"Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой", - цитирует газета "Известия" адвоката, который уже заявил о планах обратиться в посольство РФ в США.