Суд наложил арест на имущество бывшего замдиректора ФСИН Коршунова
Квартира, два автомобиля и три пары часов бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Как сообщил адвокат подсудимого Александр Линников, квартира Коршунова находится "в дальнем районе Жулебино", а все пары часов стоят не больше миллиона рублей. Кроме того, арестованы три миллиона рублей Коршунова, а также имущество его дочери, бывшей жены и подруги семьи.
Под арест попали автомобиль Mercedes, квартира в Лазоревом проезде в Свиблове, нежилое помещение в Южном Медведкове и катер, который Коршунов продал летом прошлого года, передает РИА Новости.
Напомним, следствие полагает, что в 2015-2016 годах Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, организовал заключение двух государственных контрактов по завышенным ценам. Ущерб составил более 160 миллионов рублей. Позже в отношении Коршунова Следственным комитетом были возбуждены еще два уголовных дела.