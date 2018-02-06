Суд наложил арест на имущество бывшего замдиректора ФСИН Коршунова

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:04:30+03:00

По словам адвоката подсудимого, также арестованы три миллиона рублей Коршунова

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Квартира, два автомобиля и три пары часов бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Как сообщил адвокат подсудимого Александр Линников, квартира Коршунова находится "в дальнем районе Жулебино", а все пары часов стоят не больше миллиона рублей. Кроме того, арестованы три миллиона рублей Коршунова, а также имущество его дочери, бывшей жены и подруги семьи.

Под арест попали автомобиль Mercedes, квартира в Лазоревом проезде в Свиблове, нежилое помещение в Южном Медведкове и катер, который Коршунов продал летом прошлого года, передает РИА Новости.

Напомним, следствие полагает, что в 2015-2016 годах Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, организовал заключение двух государственных контрактов по завышенным ценам. Ущерб составил более 160 миллионов рублей. Позже в отношении Коршунова Следственным комитетом были возбуждены еще два уголовных дела.