6 Февр. 2018 2018-02-06T21:10:31+03:00

На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв Фото: скриншот с видео

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

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Во вторник на территории бакинского «Радиозавода» прогремел мощный взрыв. Предприятие находится в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

По данным пресс-службы МЧС республики, возгорание произошло на складе пиротехники.

«Пожар площадью примерно в 250 квадратных метров произошел в амбаре завода, где хранятся пиротехнические материалы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 20:08 по местному времени (19:08 мск) пожар был полностью потушен прибывшими на место сотрудниками экстренных служб.

Отмечается, что информация о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступала. Пожар не представлял угрозы для близлежащих территорий.

Как сообщают местные СМИ, пожар на складе предприятия начался после взрыва. В настоящее время территория завода оцеплена полицией, по факту происшествие ведется следствие.