На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Во вторник на территории бакинского «Радиозавода» прогремел мощный взрыв. Предприятие находится в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
По данным пресс-службы МЧС республики, возгорание произошло на складе пиротехники.
«Пожар площадью примерно в 250 квадратных метров произошел в амбаре завода, где хранятся пиротехнические материалы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По состоянию на 20:08 по местному времени (19:08 мск) пожар был полностью потушен прибывшими на место сотрудниками экстренных служб.
Отмечается, что информация о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступала. Пожар не представлял угрозы для близлежащих территорий.
Как сообщают местные СМИ, пожар на складе предприятия начался после взрыва. В настоящее время территория завода оцеплена полицией, по факту происшествие ведется следствие.
Взрыв прогремел на радиозаводе в Баку .