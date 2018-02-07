2018-02-07T07:34:02+03:00
Наука

Илон Маск показал первый в истории автомобиль на орбите Земли

Его компания SpaceX запустила в космос красный спорткар Tesla Roadster [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото: twitter@elonmuskФото: twitter@elonmusk
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Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, запущенная этой ночью американской компанией SpaceX, вывела на орбиту автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого находится манекен в скафандре.

Основатель и глава SpaceX Илон Маск в публикует в соцсетях фотоснимки и видеозаписи полета красного спорткара из своей личной коллекции, который стал первой в мире машиной в космосе.

На приборной панели – надпись: «Без паники!» Фото: twitter@elonmusk

На приборной панели – надпись: «Без паники!» Фото: twitter@elonmusk

«Изображение из Центра управления полетом SpaceX. Совершенно очевидно, что автомобиль находится на орбите вокруг Земли», - так подписал видеоролик Илон Маск.

25-секундную запись уже посмотрели 3,76 миллиона человек, и число просмотров увеличивается с каждой секундой.

Илон Маск опубликовал видео с автомобилем Тесла на орбите .Elon Musk on Twitter

Напомним, ракета-носитель Falcon Heavy отправилась в свой первый испытательный полет с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Старт состоялся во вторник, 6 февраля, во вторник в 15.45 по времени Восточного побережья США (23.45 мск), SpaceX вела трансляцию запуска на своем сайте.

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Так редко бывает. Почти не бывает. Чтобы новая ракета с первого раза взлетела и без сбоев выполнила всю программу секунда в секунду. Тем более – сверхтяжелая, для полета которой нужно было синхронизировать все двигатели трех частей-ракет (подробности).

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SpaceX не планирует оснащать свою ракету для полетов на Марс радиационной защитой, но при этом рассчитывает сделать ее безопаснее авиалайнеров и применять для межконтинентальных перевозок на Земле (подробности).

На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla.Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме

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